Западные спецслужбы назвали причину крушения Boeing 737 в Иране

Западные разведывательные подразделения раскрыли предполагаемую причину падения пассажирского Boeing 737 в Тегеране, который следовал на Украину.
В качестве приоритетной версии рассматривается техническая неисправность лайнера, сообщает Reuters со ссылкой на канадские спецслужбы. По их информации, к трагедии привело перегревание двигателя.
Напомним, крушение случилось утром 8 января. Самолет упал почти сразу после взлета в столице Ирана. На его борту находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Никто из них не выжил.
Авиакатастрофа случилась в день удара иранских военных по двум американским военным базам, но специалисты не нашли никакой причинно-следственной связи между этими событиями.
Комментарии
Я уже говорил в другой новости, этот самолет не падает из-за неисправности одного двигателя. Пусть даже горящего! Успеть вернуться на ВПП он мог. Значит там не только в движке дело...
9.01.2020 08:53
Kimi
Я уже говорил в другой новости, этот самолет не падает из-за неисправности одного двигателя.
Да полно случаев. Эксперт такой эксперт.
Да, а наши службы почему молчат? А тем временем эксперт Лукашевич уже опубликовал снимки на которых есть внешнее повреждение обшивки самолета...
9.01.2020 08:57
- гость -
внешнее повреждение обшивки самолета
Обстреливали из пулемёта на высоте 2500 м и прям в пригороде Тегерана.
Впереди расшифровка чёрных ящиков,анализ действий пилотов в экстремальной ситуации за те две минуты.
9.01.2020 09:03
- гость -
Вы, эта, снимки посмотрите - это явно не пулемет...
Авиакатастрофа случилась в день удара иранских военных по двум американским военным базам
Так совпало. Бывает
У них тоже умеют замалчивать.
9.01.2020 09:15
- гость -
Смотрел. Больше похоже на лопатки турбины, чем на поражающие элементы.
Время иранских ударов и падение укроборта не совпадает на более чем 5 часов.
Если и сбивали, то явно не официальные иранцы. Есть мнение, что этим бортом вывозили ученых из Тегерана, а их соседнее хитрое государство выследило)
Борт на видео горит в воздухе. Плюс 737 может садиться и с одним движком. Плюс обшивка посечена осколками. Какая ошибка экипажа? Какая технеисправность? Тут нужно экспертное мнение дождаться.
09:15- гость -@ Больше похоже на лопатки турбины, чем на поражающие элементы@
Есть такие поражающие элементы, как дроны, беспилотники, американские закладки в программу работы оборудования...., .
09:51- гость - "закладки в программу работы оборудования."
"Самолёт Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из аэропорта им. Бен-Гуриона (Тель-Авив) в Кигали, столицу Руанды, был задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным израильской радиостанции «Решет-бет», у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлётом."
видимо обновление программного обеспечения по ошибке пришло не только на украинский лайнер...
Плюс обшивка посечена осколками.
А она должна быть в заводском виде после падения на скорости около 500 км/ч?
"Пилоты разбившегося в Иране самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.
"Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", - также сообщил представитель организации гражданской авиации в стане Реза Джафарзаде телерадиокорпорации IRIB."
"- Вообще с этой авиакатастрофой много странного. На видеокадрах видно, как самолет с горящим двигателем сваливается в неуправляемый полет и потом просто падает. Известно, что это был «Боинг» с двумя двигателями. Но с одним горящим двигателем этот самолет может спокойно сесть. Плюс должна была сработать система пожаротушения. Если полистать Интернет в поисках похожих случаев, то мы увидим, что отказы одного двигателя не приводили к катастрофическим явлениям. Так что заявление о крушении самолета только от одного горящего двигателя выглядит неуклюже."
9.01.2020 10:14
- гость -
Очевидцы говорят: горел бок и хвост. Так что спокойно бы он не сел.
10:22- гость -
Очевидцы и эксперты говорят, что горел только двигатель
10:45- гость - "горел бок и хвост"
как-то на вранье смахивает, он же не деревянный, чему там гореть?
"- А вот тут я бы внимательно присмотрелся к реакции властей Украины, ведь это самолет, прежде всего, «Украинских авиалиний». Но у Киева до сих пор нет четкой позиции по катастрофе. Да, они заявляют о погибших, скорбят. Президент Зеленский приказал проверить все самолеты на техническую исправность…
- Очень просто. По моему мнению, они отмалчиваются от другой версии, которая не связана с технической неисправностью. Это сбитие самолета комплексом ПВО. В нынешних реалиях сбить могли только США. И если Украина объявит, что лайнер был все-таки сбит, то тень падает на их союзников и главных спонсоров – американцев."