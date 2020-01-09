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Западные спецслужбы назвали причину крушения Boeing 737 в Иране

, ИА "Амител"
Военные эксперты Канады не связывают авиакатастрофу и конфликт страны с США
Крушение украинского лайнера в Тегеране / Фото: https://twitter.com/Iranian_RCS

Крушение украинского лайнера в Тегеране / Фото: https://twitter.com/Iranian_RCS

Западные разведывательные подразделения раскрыли предполагаемую причину падения пассажирского Boeing 737 в Тегеране, который следовал на Украину.

В качестве приоритетной версии рассматривается техническая неисправность лайнера, сообщает Reuters со ссылкой на канадские спецслужбы. По их информации, к трагедии привело перегревание двигателя.

Напомним, крушение случилось утром 8 января. Самолет упал почти сразу после взлета в столице Ирана. На его борту находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Никто из них не выжил.

Авиакатастрофа случилась в день удара иранских военных по двум американским военным базам, но специалисты не нашли никакой причинно-следственной связи между этими событиями.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 08:53
Kimi

Я уже говорил в другой новости, этот самолет не падает из-за неисправности одного двигателя. Пусть даже горящего! Успеть вернуться на ВПП он мог. Значит там не только в движке дело...

9.01.2020 08:55
- гость -

9.01.2020 08:53
Kimi
Я уже говорил в другой новости, этот самолет не падает из-за неисправности одного двигателя.

Да полно случаев. Эксперт такой эксперт.

9.01.2020 08:57
- гость -

Да, а наши службы почему молчат? А тем временем эксперт Лукашевич уже опубликовал снимки на которых есть внешнее повреждение обшивки самолета...

9.01.2020 09:03
- гость -

9.01.2020 08:57
- гость -
внешнее повреждение обшивки самолета

Обстреливали из пулемёта на высоте 2500 м и прям в пригороде Тегерана.

9.01.2020 09:08
- гость -

Впереди расшифровка чёрных ящиков,анализ действий пилотов в экстремальной ситуации за те две минуты.

9.01.2020 09:15
- гость -


9.01.2020 09:03
- гость -

Вы, эта, снимки посмотрите - это явно не пулемет...

9.01.2020 09:19
гость

Авиакатастрофа случилась в день удара иранских военных по двум американским военным базам

Так совпало. Бывает

9.01.2020 09:22
- гость -

У них тоже умеют замалчивать.

9.01.2020 09:24
- гость -

9.01.2020 09:15
- гость -

Смотрел. Больше похоже на лопатки турбины, чем на поражающие элементы.

9.01.2020 09:29
- гость -

Время иранских ударов и падение укроборта не совпадает на более чем 5 часов.
Если и сбивали, то явно не официальные иранцы. Есть мнение, что этим бортом вывозили ученых из Тегерана, а их соседнее хитрое государство выследило)
Борт на видео горит в воздухе. Плюс 737 может садиться и с одним движком. Плюс обшивка посечена осколками. Какая ошибка экипажа? Какая технеисправность? Тут нужно экспертное мнение дождаться.

9.01.2020 09:51
- гость -

09:15- гость -@ Больше похоже на лопатки турбины, чем на поражающие элементы@

Есть такие поражающие элементы, как дроны, беспилотники, американские закладки в программу работы оборудования...., .

9.01.2020 09:57
- гость -

09:51- гость - "закладки в программу работы оборудования."

"Самолёт Boeing 737 авиакомпании Rwanda Air, который должен был вылететь в ночь на 8 января из аэропорта им. Бен-Гуриона (Тель-Авив) в Кигали, столицу Руанды, был задержан на неизвестное время в связи с технической неисправностью. По данным израильской радиостанции «Решет-бет», у лайнера загорелся двигатель при разгоне перед взлётом."

видимо обновление программного обеспечения по ошибке пришло не только на украинский лайнер...

9.01.2020 10:01
- гость -

Плюс обшивка посечена осколками.

А она должна быть в заводском виде после падения на скорости около 500 км/ч?

9.01.2020 10:08
- гость -

"Пилоты разбившегося в Иране самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом, сообщает агентство Mehr со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана.
"Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", - также сообщил представитель организации гражданской авиации в стане Реза Джафарзаде телерадиокорпорации IRIB."

9.01.2020 10:14
- гость -

"- Вообще с этой авиакатастрофой много странного. На видеокадрах видно, как самолет с горящим двигателем сваливается в неуправляемый полет и потом просто падает. Известно, что это был «Боинг» с двумя двигателями. Но с одним горящим двигателем этот самолет может спокойно сесть. Плюс должна была сработать система пожаротушения. Если полистать Интернет в поисках похожих случаев, то мы увидим, что отказы одного двигателя не приводили к катастрофическим явлениям. Так что заявление о крушении самолета только от одного горящего двигателя выглядит неуклюже."

9.01.2020 10:22
- гость -

9.01.2020 10:14
- гость -

Очевидцы говорят: горел бок и хвост. Так что спокойно бы он не сел.

9.01.2020 10:45
- гость -

10:22- гость -

Очевидцы и эксперты говорят, что горел только двигатель

9.01.2020 10:50
- гость -

10:45- гость - "горел бок и хвост"

как-то на вранье смахивает, он же не деревянный, чему там гореть?

9.01.2020 10:52
- гость -

"- А вот тут я бы внимательно присмотрелся к реакции властей Украины, ведь это самолет, прежде всего, «Украинских авиалиний». Но у Киева до сих пор нет четкой позиции по катастрофе. Да, они заявляют о погибших, скорбят. Президент Зеленский приказал проверить все самолеты на техническую исправность…
- Очень просто. По моему мнению, они отмалчиваются от другой версии, которая не связана с технической неисправностью. Это сбитие самолета комплексом ПВО. В нынешних реалиях сбить могли только США. И если Украина объявит, что лайнер был все-таки сбит, то тень падает на их союзников и главных спонсоров – американцев."

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