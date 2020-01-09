11 января в Барнауле пройдет концерт с песочной анимацией

Жителей и гостей Барнаула приглашают на программу "Уральский сказ" с песочной анимацией по мотивам сказа Павла Бажова "Серебряное копытце". Его новое прочтение представит инструментальная капелла "КамерАнс".
Концерт стартует в государственной филармонии Алтайского края (улица Ползунова, 35) 11 января в 15:00.
Посетители увидят, как рождаются шедевры у мастера песочной анимации Ирины Казанцевой. Все это будет проходить под звуки произведений русской музыки.
"Особый колорит внесут артисты ансамбля народной песни "Вечерки" под управлением Натальи Бондаревой", – обещают организаторы.
В концерте примут участие Марина Герасимова и Екатерина Кривошеева. Художественное слово представит Юрий Антипенков.
Комментарии