"Война с Ираном могла похоронить Трампа". Пушков объяснил решение лидера США

Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оставил запись о решении американского президента Дональда Трампа, который отказался от ответных ударов по военным объектам Ирана, пообещав ввести пакет санкций против страны.
"Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на нее решился, – прокомментировал Пушков. – Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее ".
Он подчеркнул, что развертывания военных действий против иранского государства не требовал от президента никто из республиканцев.
Стоит отметить, что предыдущий пост Пушкова также касался американского президента. В нем сенатор прокомментировал слова Трампа об отсутствии жертв и минимальном ущербе в результате ракетных ударов Ирана по военным базам.
По словам народного избранника, это отменяет сценарий немедленного военного конфликта, но несмотря на это опасность войны до сих пор существует.
Напомним, Иран нанес удары по двум военным базам США на территории Ирака в ответ на убийство одного из самых влиятельных людей в Иране, командующего спецподразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
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