Фотостудию в Барнауле продают за один рубль

На сайте Avito появилось объявление о продаже фотостудии "Солнечная" по невероятной цене – всего один рубль.
Как следует из его текста, студия находится в арендованном помещении на четвертом этаже здания № 144а на проспекте Ленина.
"Студия успешно работает с 2012 года, имеет два просторных рабочих зала с большими окнами площадью 72 кв.м. В 2019 году был сделан дизайнерский ремонт, полностью обновлены все локации", – информирует продавец.
По его словам, у "Солнечной" имеются также аккаунты в социальных сетях со своими подписчиками.
О причинах нереально низкого ценника не сообщается. Возможно, информация о стоимости могла быть искажена в результате опечатки либо с целью привлечь внимание.
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