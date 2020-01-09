Сергей Шубенков решил готовиться к Олимпиаде в Токио в родном Барнауле

Чемпион мира и Европы, барьерист Сергей Шубенков будет готовиться к Олимпиаде в Токио 2020 года в родном Барнауле. Это было решено сделать из-за удобной разницы во времени с Японией, сообщает "Алтайский спорт".
До начала тренировок алтайский спортсмен был в отпуске. Сейчас он активно бегает по барнаульскому лесу.
"Отдых был бурным, скоротечным и насыщенным на события: и на югах с семьей побывал, и активным отдыхом насладился. Успел и отдохнуть, и болячки залечить, оставшиеся с минувшего сезона, и с новыми силами, с новым настроем готов войти в олимпийский сезон. Из отпуска я вышел чуть позже обычного, но поскольку зимних стартов у меня не будет, то время для подготовки к главному летнему старту у нас есть", – рассказал Шубенков.
Несмотря на критическую ситуацию в российской легкой атлетике, в этот раз алтайский спортсмен чувствует себя спокойнее, чем перед Олимпиадой 2016 года в Рио-Де-Жанейро, которой он лишился.
"Готовиться будем в Барнауле. На Дальнем Востоке сбор отменили, тренироваться на привычных олимпийских базах в Новогорске или Адлере нет смысла из-за большой разницы во времени с Японией. Дело в том, что финалы в Токио состоятся в утренней части программы – в 11:55 по местному времени, а в Москве это раннее утро (разница во времени шесть часов", – заявил тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов.
Отметим, что ранее была вероятность, что Шубенков не сможет тренироваться в Барнауле из-за возможной реконструкции манежа АлтГТУ. После нее в здании исчезли бы беговые дорожки. После скандала руководство вуза решило сохранить их. В будущем в Барнауле "Газпром" намерен построить новый манеж, который обойдется в миллиард рублей.
Комментарии
Удачи.
Серёжа, теперь ещё один шаг нужно сделать - следующий: проведи и «Олимпиаду в Токио» в Барнауле)