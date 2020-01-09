Барнаул входит в топ-5 претендентов на звание лучшего города России

Барнаул ворвался в лидирующую пятерку претендентов на звание лучшего города России 2020 года по результатам голосования россиян на сайте проекта "Город России. Национальный выбор".
По данным на 10:43 9 января столица Алтайского края набрала 1176 голосов. Это лучший результат в Сибири. По России больше людей отдало предпочтение только Смоленску, Севастополю, Нальчику и Курску. Однако ситуация может еще поменяться – голосование продлится до 30 декабря 2020 года.
Примечательно, что по итогам 2019 года Барнаул занял только 61-е место, набрав 2338 голосов. Победителем признали Чебоксары.
"Город России" – национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.
Комментарии
Как-то была голосовалка, так там лучшим пойлом тройной одеколон признали )))
Хороший город.
если наш город выберут сразу все повысят на все, типа мы лучшие, спасибо ненада
да ничего не выберут, это просто вам нищим духом дают фейк возгордиться тем куда вас занесло. Что бы не ныли так часто, что зп низкая....
Проголосовать можно даже за Новоалтайск или Рубцовск, а че, тоже городами называются)))
Только смешно это, господа журналисты)
Наш город в самой zопе, а они в 10 нас впишивают.
Вчера в Инстограмме увидел фото с билетами в кино на Халопа, фото из Москвы, так вот сеанс в 19:30 цена билета 150 р. Зашёл на сайт Киномира, посмотрел сколько у нас стоит билет на этот же фильм в то же самое время, от 240 до 500р, с учётом что в Москалянке зарплаты в разы больше. И так знаете меня бамбануло, аж до изжоги.
А вы говорите Барнаул топ 10, ха.
Чем лучший город будет выделятся? Гостям города даже сходить некуда, достопримечательностей никаких нет, прогулятся только по набережной и то она 2 метра