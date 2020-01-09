Готовый бизнес: секс-шоп "Леденец" продают в Барнауле за миллион рублей

Магазин интимных товаров "Леденец" продается в Барнауле за 1,150 млн рублей. Объявление размещено на сайте "Авито". Продавец утверждает, что секс-шоп – самый низкоконкурентный и одновременно высокомаржинальный вид бизнеса без сезонности.
По словам владельца, магазин начнет приносить прибыль уже через 10 месяцев. Якобы за четыре года существования "Леденца", расположенного на улице Малахова, сформировался постоянный список клиентов, с радостью покупающих новинки магазина. Также есть возможность заказывать игрушки через интернет. У магазина есть свой собственный сайт.
Также владелец готов помочь с бизнесом в первые несколько месяцев после продажи. О причинах, которые заставили владельца "Леденца" отдать секс-шоп в чужие руки, в объявлении не сообщается.
Комментарии
Только и секс остался.
Это в этом "Леденце" стеклянный член воровали?
По одному названию окупится за пол года. Хватай бизнес, пока другие не утащили!
Секс-шоп Леденец: сосать - не пересосать!
Слоган дарю новому хозяину даром !!!