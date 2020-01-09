Держу себя в руках и ЕГЭ сдавать не надо: мемы про Третью мировую войну

Просыпаешься после новогоднего веселья, открываешь интернет в поиске новостей, и видишь, что главная тема – третья мировая война. Если раньше после таких слухов люди собирали вещи и вспоминали, где находится ближайшее бомбоубежище, то сегодня открывают редактор и создают мемы. Вы их пропустили? Мы собрали эти шедевры для вас.
Комментарии
шутники хреновы...
Черный юмор. Что-то про кредиты никто не написал, ведь это важно, кредиты можно не отдавать
Самолет на третьем с конца меме с украинской подписью наверное кощунство, на Украине сейчас траур
В очередной раз убедился, что Твиттер придумали идиоты. А пользуются им - ещё более конченные люди.
Да, самолет на меме в огне, это сейчас вряд ли смешно
9.01.2020 13:54
гость
Они не плакали сбивая Российский и Малазийский самолеты.
Когда разбился наш самолет, укропы откровенно радовались этому.
Так что кесарю-кесарево....