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ДТП и пожары: передан прогноз ЧС в Алтайском крае на 9 января

, ИА "Амител"
Население предупреждают об угрозе схода снежных и ледяных масс с крыш
Фото: pbs.twimg.com

Фото: pbs.twimg.com

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона на 9 января опубликовало ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По-прежнему в крае сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП и происшествий на системах ЖКХ. Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в Локтевском, Михайловском, Рубцовском и Угловском районах.

Ожидается повышенный риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: гололедных явлений, осадков и тумана. Кроме того, в связи с большим скоплением снега на крышах зданий возникает риск обрушения кровли, а также схода снежных и ледяных масс на людей и автомобили.

Погода ожидается достаточно холодная. Ночью столбики термометров опустятся до -16…-21°C (в предгорьях – до -28°C), но днем будет теплее: -9…-14°C (местами – до -19°C). В отдельных районах пройдет небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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