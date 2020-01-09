Стало известно, во сколько обойдется строительство крещенского городка в Барнауле

Строительство крещенского городка в Барнауле обойдется на 210 тысяч дешевле, чем в 2019 году. Как следует из данных Госзакупок, стартовая цена аукциона составляла 485,6 тысячи рублей.
Однако до самого конца была интрига, кто именно подготовит купель для верующих краевой столицы. На конкурс заявились два участника: ООО "Алтайсветстрой" и МБУ "Автодорстрой". Последний и стал победителем, предложив 483,2 тысячи рублей. Именно эта организация и строила снежный городок на Сахарова в Барнауле, а также занимается очисткой улиц от снега.
Заказчик, городской комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, указывает, что все подготовительные работы должны быть завершены не позднее, чем за два дня до Крещения.
Как и в прошлые годы, купель будет установлена на Речном вокзале. Там необходимо будет построить и художественно оформить снежную часовню (5х4х6 м), обустроить иордань (3,7х1,2 м), установить две бани, изготовить из снега кафедры под Библию.
Комментарии
Грязь с души полосканием ж.... В проруби не отмыть.
Власти потраченные деньги на прорубь отобьют потом на сопливых в аптеках.
С чего это на религиозный праздник тратятся бюджетные деньги?