Сибирячка выжила в одном ДТП, но погибла спустя минуты в другом

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Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Площадь Сахарова. Ничего не нужно менять. Лучше места не найти.

Парк "Изумрудный". Такой вариант будет идеальным после реконструкции территории парка. Зеленая зона находится в центре и для елки не нужно ничего перекрывать.



Площадь Советов. Еще один очевидный вариант в самом центре города. Однако на площади Свободы елку как-то устанавливали, но практика не прижилась.

Парк "Арлекино". Территория на улице Антона Петрова очень большая, чтобы ее не использовать по максималке. Именно туда хотел несколько лет назад отправить снежный городок экс-мэр Барнаула Сергей Дугин, но идея не нашла отклика у горожан.

Парк "Центральный". Опять возвращаемся к теме барнаульского Арбата, который расположен рядом с парком.

Аллея Ветеранов. Действительно, ведь центр Барнаула. Только, может, посетителям Диагностического центра будет мешать.

Парк "Лесная сказка". Поближе к животным и Парку Спорта.

В Индустриальном районе, где новостройки. Там вообще нет общественных пространств.