Сибирячка выжила в одном ДТП, но погибла спустя минуты в другом

Жительница Омска за несколько минут пострадала сразу в двух ДТП, причем второе стало для нее смертельным, сообщает местный портал om1.ru.
После страшного ДТП девушка впала в кому. При транспортировке к больнице на автомобиле реанимации ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако доехать до пункта назначения ей было не суждено. На перекрестке медицинскую машину с включенными звуковыми и световыми сигналами протаранила иномарка Nissan Tiida.
От удара транспорт с пациенткой перевернулся. Она погибла. Кроме нее пострадали еще пять человек. Водители отделались легкими травмами. Госпитализация им не понадобилась.
Врач и два фельдшера, оказывавшие медицинскую помощь пациентке во время ДТП, доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Двое из них направлены на амбулаторное лечение.
Комментарии