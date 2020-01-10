Гаджеты, трудовые книжки и тесты на права: самые важные законы 2020 года. Инфографика

Сразу несколько важных изменений в жизни россиян произойдет в 2020 году. Более того, некоторые законы уже вступили в силу. О том, что изменилось с 1 января, мы уже частично писали. Например, для регистрации нового автомобиля необязательно идти в ГИБДД, а получать детские пособия теперь могут гораздо больше людей.
Но еще многому предстоит произойти: в России появятся электронные трудовые книжки (закон уже вступил в силу, но на его реализацию нужно время), на смартфоны и телевизоры начнут предустанавливать российское ПО, а экзамен на водительские права совсем скоро изменится.
Это далеко неполный список нововведений, которые ждут Россию в 2020 году. Но мы собрали для вас самые основные, о которых известно уже сейчас. Подробнее о главных законах 2020 года — в инфографике amic.ru.
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