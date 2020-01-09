Курс по защите от кибербуллинга введут в российских школах

Министерство просвещения одобрило идею Общественной палаты России об изучении в рамках ОБЖ курса киберзащиты. Программа уроков изменится после внесения корректив в нынешние образовательные стандарты.
Предполагается, что в результате школьники научатся избегать различных компьютерных рисков и предотвращать их. Например, детям расскажут, как не стать жертвой мошенников или педофилов.
Как отмечают "Известия", одной из главных проблем в этой области эксперты называют кибербуллинг – травлю в интернете. Так, в прошлом году специалисты Комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей зафиксировали более 600 эпизодов кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс.
Комментарии
кибербуллинг – травля в интернете
отсутствие интернета – надежная защита
Лучше бы НВП ввели,чем беззубое ОБЖ
Лучше бы ОБЖ сделали не беззубым, чем вводить беззубое НВП, навыки по пожарной безопасности или ПДД пригождаются чаще, чем навыки укрытия от ядерного удара или химической атаки. Пока. Будем надеяться, что и дальше так будет
А вести кто будет? Опять обликоморальная бабулька, которые в 90-е этику и психологию семейной жизни преподавали в старших классах? А молодых-то нетуууу!