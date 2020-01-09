Жители Алтая выпили шампанского меньше всех в России на Новый год

Жители Алтайского края меньше других россиян были склонны к употреблению шампанского в новогодние праздники. По результатам исследования РИА "Рейтинг", из 85 регионов Алтайский край расположился на 74-м месте.
В среднем на праздники здесь было выпито по 1,35 бокала шампанского на человека. При этом доля данного алкоголя, выпитого в первые дни января в крае, в общегодовом исчислении составила 32,6%.
Лидером по потреблению в Новый год шампанского стал Ненецкий автономный округ, где в среднем каждый взрослый выпивает примерно 4,3 бокала шампанского. Второе и третье места также заняли Мурманская область и Камчатский край. В Мурманской области в среднем люди поднимают 3,8 бокала за все праздники, а в Камчатском крае – 3,7 бокала. Таким образом, первая тройка лидеров – это северные регионы.
Меньше всего игристого напитка употребляли жители Кавказа. В Республике Дагестан, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии продажи шампанского уже намного больше (0,23, 0,46 и 0,5 соответственно), но все равно ощутимо ниже среднероссийских значений.
Республика Алтай, к слову, расположилась на 78-м месте.
Всего, по статистике, в России за год продается примерно 215 миллионов бутылок шампанского, что примерно составляет по две бутылки на каждого взрослого россиянина. Причем популярность игристого вина растет примерно на 2-3% год от года.
Комментарии
Потому что все пили в основном самогон
Куплено - не значит выпито ведь.
Вот вам и показатель уровня жизни в Алтайском крае (не путайте с трезвостью).
Пили в основном баккарди и V.S.O.P.
А шампань для нищих.
13:13
А что ещё можете смешного рассказать о своих представлениях о мире?)
Про шампанское, которое якобы дешевле бакарди (это то, что вы ромом называете?) и мифического коньяка трехлетней выдержки, мы уже слышали. Порадуйте нас ещё чем-нибудь гурманским, ну, как вы это умеете)
Ну так потому что шампанское в край просто не завезли. А та бормотуха, которая продается под видом шампанского, им не является.
Кстати, весь вискарь перед новым годом был лютым фейком!