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Житель Барнаула выиграл миллион рублей в лотерею

, ИА "Амител"
Счастливый лотерейный билет был подарком отца на Новый год
Фото: piter.tv

Фото: piter.tv

Барнаульский менеджер по продажам Геннадий Тарасов стал одним из 99 россиян, которые выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже "Русского лото", сообщили в пресс-службе компании "Столото".

На протяжении 10 лет отец дарил ему в подарок на Новый год по одному лотерейному билету. Последний стал счастливым.

"Я смотрел прямой эфир розыгрыша вместе с мамой. Когда зачеркнул последнее число, мы посмотрели друг на друга и начали кричать, – поделился победитель. – Помню, как дрожащим голосом сообщал папе о случившемся. Спасибо отцу за такой новогодний подарок".

Тарасов планирует потратить деньги на погашение ипотеки.

Ранее жители Алтайского края уже выигрывали крупные суммы. В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать свое имя, выиграл 8,7 миллиона рублей. А в 2018 году еще один житель краевой столицы смог выиграть 232 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 12:46
гость

Барнаульский менеджер по продажам

Слесарь или уборщица наверное не смогут выиграть миллион

9.01.2020 12:48
- гость -

вранье

9.01.2020 13:05
- гость -

"Менеджер по продажам" - это всего лишь продавец в зале, в цветной футболке. Самый обычный человек, как и слесарь, и уборщица.

9.01.2020 13:18
гость

Работать продавцом в зале не так грязно, как слесарем или уборщицей, поэтому выигрывает наверно чаще тот, кто занимается более чистой работой. На грязной работе и без выигрыша можно работать

9.01.2020 13:37
Трутень

Пиарщики недолго думали над именем и работой.))

9.01.2020 14:30
- гость -

Лотерея в Росси это налог на тупость. Сами подумайте стали бы вы отдавать миллионные выигрыши если никакого контроля над этим бизнесом нет?

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