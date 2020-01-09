Житель Барнаула выиграл миллион рублей в лотерею

Барнаульский менеджер по продажам Геннадий Тарасов стал одним из 99 россиян, которые выиграли по миллиону рублей в новогоднем тираже "Русского лото", сообщили в пресс-службе компании "Столото".
На протяжении 10 лет отец дарил ему в подарок на Новый год по одному лотерейному билету. Последний стал счастливым.
"Я смотрел прямой эфир розыгрыша вместе с мамой. Когда зачеркнул последнее число, мы посмотрели друг на друга и начали кричать, – поделился победитель. – Помню, как дрожащим голосом сообщал папе о случившемся. Спасибо отцу за такой новогодний подарок".
Тарасов планирует потратить деньги на погашение ипотеки.
Ранее жители Алтайского края уже выигрывали крупные суммы. В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать свое имя, выиграл 8,7 миллиона рублей. А в 2018 году еще один житель краевой столицы смог выиграть 232 млн рублей.
Комментарии
Барнаульский менеджер по продажам
Слесарь или уборщица наверное не смогут выиграть миллион
вранье
"Менеджер по продажам" - это всего лишь продавец в зале, в цветной футболке. Самый обычный человек, как и слесарь, и уборщица.
Работать продавцом в зале не так грязно, как слесарем или уборщицей, поэтому выигрывает наверно чаще тот, кто занимается более чистой работой. На грязной работе и без выигрыша можно работать
Пиарщики недолго думали над именем и работой.))
Лотерея в Росси это налог на тупость. Сами подумайте стали бы вы отдавать миллионные выигрыши если никакого контроля над этим бизнесом нет?