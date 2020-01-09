Нормативную стоимость жилья подняли в Алтайском крае

Нормативная цена жилья с 1 января 2020 года выросла в Алтайском крае на тысячу рублей, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Теперь квадратный метр жилплощади стоит 37 931 рубль.
Примечательно, что несмотря на существенный рост, показатель Алтайского края до сих пор остается одним из самых низких в Сибири. Ниже нормативная стоимость только в Хакасии, Кемеровской и Омской областях.
В Сибири лидирует Новосибирская область (48 301 рубль за "квадрат"), а по России – Москва (105 043 рубля). Минимальная же стоимость зафиксирована в Брянской области. Там при расчете выплат будет заложено только 30 412 рублей на квадратный метр.
Напомним, нормативная стоимость жилья устанавливается Минстроем РФ и учитывается при распределении средств для расчета размеров социальных выплат гражданам на строительство или приобретение жилья.
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