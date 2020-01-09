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Барнаульским улицам вернут нормальную ширину

, ИА "Амител"
В городе продолжаются работы по очистке дорог от снега
Уборка снега в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Уборка снега в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Сегодня, 9 января, на уборку снега в Барнауле вышли 140 рабочих и 113 единиц техники, сообщает пресс-служба мэрии. Осадков в последние дни практически не было, однако снег скопился в отвалах. Это "съедает" значительную долю проезжей части. Именно эти сужения и ликвидируют дорожники. Также рабочие вручную очищают подходы к пешеходным переходам, остановки, лестничные марши.

Вывоз снега продолжается с проспектов Ленина, Космонавтов, Калинина, улиц Молодежной, А. Петрова, Аванесова, Э. Алексеевой, Малахова и других.

Отметим, что за праздничные дни с улиц Барнаула вывезли более 90 тысяч кубометров снега. Всего же с начала сезона этот показатель превысил 370 тысяч "кубов". Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

9.01.2020 14:14
- гость -

И Новоалтайским улицам пусть вернут ширину.

9.01.2020 14:18
- гость -

Все праздники нихрена делали и опять начались победные рапорты.

9.01.2020 14:24
- гость -

Все праздники работали . Пить меньше надо.

9.01.2020 14:38
- гость -

Выехал сегодня утром первый раз после 31 декабря - дороги стали еще уже, на Павлике уже 3 ряда от Малаховского кольца боками трутся, Строителей заужен основательно от Павлика до Челюскинцев, на Челюскинцев вообще с трамваем попутным не разъехаться, или он едет или ты. Молчу уж про мелкие улицы типо Приречной, там вообще пипец, со встречкой невозможно разъехаться, приходится ужиматься куда-то. И гору снега еще вывалили прямо на повороте с парковки, закрыв обзор полностью выезжающим. Особо одаренные похоже чистку производят, или делают по принципу - чем хуже будет остальным, тем лучше мне, так что-ли ?
Снега в праздники практически не падало, но дорожники вообще похоже ничего не делали. А кто-то из нашего городского или краевого руководства обещал что за праздники все почистят. Опять пробалаболился ?

9.01.2020 14:53
- гость -

Лет через 50 будут писать.
Вылетел я сегодня утром. На Строителей опять столпотворение, на Приречной до сих пор провода не убрали. Я уж молчу про Челюскинцев, где до сих пор стоит никому ненужный виадук.

9.01.2020 14:57
Eugene

Пролетарская, Интернациональная не чищены совсем!
Никитина почищена лучше проспекта Ленина, почему?
Партизанская просто подметена, сильно заужена

Сеятель и площадь у администрации АК хорошо вылезана. Зачем?

9.01.2020 15:02
- гость -

9.01.2020 14:57
Eugene
Сеятель и площадь у администрации АК хорошо вылезана. Зачем?

Затем, что её долго вылЕзывали.

9.01.2020 15:24
- гость -

Живу на Молодежной. Про неё каждый день пишут что убирают, по факту НЕТ. При этом поставили знаки запрещающие парковку в ночное время. Теперь вместо машин там снежные кучи. За все выходные сегодня утром прошел трактор и задвинул снежным валом выезда с парковок (если вообще парковками эти катакомбы можно назвать).
Езжу с лопатой и трос не сворачиваю. Потому что каждый день, двух-трех обязательно приходится вытаскивать из снежно-ледяного плена.
Всё понимаю что снега много и не успевают чистить. Но хоть бы не врали, видно же всё.
Давайте армию чтоль уже привлекать, МЧС,
Где эти с гитарами студенческие десанты? Или эти студенты только по деревням и могут ездить? Одной бабке двор почистят, песен попоют и везде про них трезвонят, мол какие молодцы. Дак вы молодцы давайте уже, выходите. Время пришло. Вы нужны улицам и людям города однако.....

9.01.2020 15:38
- гость -

150 ед. Техники. Это мизер.

9.01.2020 16:01
- гость -


9.01.2020 14:14
- гость -

И Новоалтайским улицам пусть вернут ширину.


вчера весь вечер (и наверное ночь) Космонавтов в сторону Высоковольтной расширяли

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