Крупную алтайскую туристическую площадку закрывают из-за убытков

С 10 января комплекс "Сибирское подворье" прекратит принимать отдыхающих, сообщили в пресс-службе АО "Курорт Белокуриха".
Такое решение в холдинге объяснили нецелесообразностью дальнейшего оказания услуг туристам из-за ежегодных убытков. Они росли на протяжении четырех лет, достигнув рекордных 80 млн рублей в 2019 году.
"Разумеется, мы искали различные пути, чтобы сохранить туристическое направление: снижали стоимость входного билета, оптимизировали расходы. Однако к удовлетворительным экономическим результатам так и не пришли", – констатировали в компании.
Сейчас активно развивают туристическую площадку "Белокуриха-2" и перенос туда главных туристических мероприятий выглядит логичным, уточнили в холдинге.
А "Сибирское подворье" проходит процесс преобразования в огромную ферму. Часть площадей уже переобустроили под индюшиные фермы, на которых живут канадские и французские индюки весом 25-30 килограммов. Часть – под производство грибов вешенок, часть – под теплицы для овощей, зелени и ягод. А один из павильонов перестроят в теплицу.
Комментарии
А при таком раскладе зачем нужно было ликвидировать тепличное хозяйство "Индустриальный" ?
драли шкуру, драли. А когда остались одни скелеты то уже не интересно стало.
9.01.2020 15:09
- гость -
А огурцы чьи на базарах продаются, если не секрет?
Так вот это хорошая возможность начинать, наконец, спрашивать по счетам.
Может пора уже присесть идеологу туристического кластера на нары, а не в совет федерации?
Верное решение. Будут рабочие места