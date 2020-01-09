Два человека умерли от отравления на Алтае во время новогодних праздников

Два человека умерли от отравлений во время новогодних праздников в Республике Алтай, сообщает региональный Роспотребнадзор. Еще четырех врачам удалось спасти.
"По предварительным данным вскрытия двух трупов в Горно-Алтайске причиной смерти явилось отравление. Проводятся лабораторные исследования", — отметили в управлении.
По данным ведомства, два человека — взрослый и ребенок – попали в реанимацию в Горно-Алтайске, отравившись лекарствами. Еще два случая зарегистрированы в Усть-Канском районе. Пенсионер отравился угарным газом, ребенок — уксусной кислотой.
При этом отмечается, что в целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике в эти дни была стабильной. Массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний не зарегистрировано.
Комментарии
Когда читаешь заголовок и там пишут ..."на Алтае" то невольно думается про край родной. Начинаешь читать а там про республику Алтай. Это так надо? Или я не понимаю чего то? Так бы и писали..." в республике Алтай"
Массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний не зарегистрировано.
а-то, праздники-ж, поликлиники не работают, кто регистрировать будет....
А что не понятно, написано на Алтае, Алтайский край и Алтай это разные регионы.