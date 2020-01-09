Что вы думаете по поводу табу на снюс? На Алтае запретят никотиносодержащие изделия

Жители Алтайского края могут высказаться по закону о запрете снюса. Его разработал Минздрав региона, принимать будут депутаты регионального парламента. Но сначала документ о скандальных никотиносодержащих изделиях, ставших очень популярными у детей и подростков, должен пройти общественные обсуждения.
Итак, Минздрав предлагает внести изменения в краевой закон "Об установлении на территории Алтайского края ограничения розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина".
Сейчас там под запретом вейпы (а точнее, электронные устройства, продуцирующее аэрозоль, пар или дым путем нагревания жидкости для электронных систем доставки никотина), а также жидкости к ним. Скоро в список "запрещенки" добавят бестабачную никотиносодержащую продукцию.
Закон дает ей такое определение: продукция, содержащая никотин и предназначенная для потребления никотина любым способом (за исключением табачных изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством РФ.
Как ранее объяснял председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев, федеральный закон итак запрещает продажу снюсов. Но сейчас часто стали продавать даже не сами снюсы, а бестабачные препараты с никотиновой начинкой. Вот они-то и попадут под запрет.
Любой житель региона может высказать свое мнение по поводу законопроекта. Сделать это можно по установленной форме, которая размещена на сайте АКЗС по этой ссылке.
В Алтайском крае уже есть плохие истории о снюсе. Так, у ученика лицея в Заринске после употребления жевательного табака прямо на уроке остановилось дыхание. А в Барнауле три подростка после этого попали в реанимацию.
Когда закон примут, за продажу таких препаратов, будь то жвачка или конфета, будет грозить штраф: для граждан – от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей, для юрлиц – от 10000 до 15000 рублей.
Комментарии
Я поддерживаю снюс и все те виды никотин содержащей продукции, при которых не страдают окружающие. А то обкуривать людей можно, а снюс употреблять нельзя. Очень странно и нелогично. Похоже на лоббирование интересов табачных компаний.
Я бы и обычные сигареты запретил. Достали эти вонючки повсюду.
Я бы тоже.
Вы еще про наркоту опросите мнение.
А нормальную форму анкеты сделать не судьба? А то при переходе по ссылке - нужно скачать файл с документом. Заполнить. И отправить на непонятный адрес, который начинается с подчеркивания _... Видимо, чтобы людям было удобнее и не возникало путанницы