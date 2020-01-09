"Не ожидал, что попаду в такой Ад". Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо

Рамиль Шамсутдинов, который в октябре 2019 года расстрелял восемь сослуживцев в воинской части под Читой, написал открытое письмо близким своих жертв. В нем он говорит, что сожалеет о своем поступке, но другого выхода солдат не видел.
"Терпеть и дальше над собой издевательства я не мог. Я искренне соболезную семьям погибших и прошу простить меня, если сможете", – написал Шамсутдинов.
Также солдат утверждает, что хотел служить, и в дальнейшем планировал связать свою судьбу с армией. "Но я неожидал что попаду в такой Ад" (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. редакции).
Кроме того, Шамсутдинов благодарит всех, кто поддерживает его, и в первую очередь своего отца.
Напомним, инцидент произошел 25 октября 2019 года в воинской части под Читой. Восемь человек погибли на месте, еще двое были тяжело ранены. Они до сих пор находятся в московском госпитале имени Бурденко. Среди погибших – трое призывников из Алтайского края, а также один из тех, кто проходит лечение в госпитале имени Бурденко.
Комментарии
Сработал инстинкт самосохранения...
Задумал расстрелять весь караул,подождал когда они разоружатся и убил восемь человек уже без опаски за свою жизнь.Самосохранился...
По совету адвоката пиарит самого адвоката.Всё равно дадут пожизненно.
Парни, не ходите в российскую армию служить! Пользы от этого все равно никакой, а вот вернуться на гражданку инвалидом или психом даже в мирное время вполне реально!
15:57
Пишет Майк Помпео.