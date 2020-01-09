Алтайский край возглавил список регионов с наибольшим числом суицидов

Жители Алтайского края чаще всего в России добровольно уходят из жизни, сообщает газета "Московский комсомолец". На 100 тысяч человек, проживающих в регионе, приходится 54 случая суицида.
Ближе всех к лидеру расположился Забайкальский край с показателем 50 самоубийств на 100 тысяч человек населения.
Наилучшие показатели наблюдаются в Чечне и Астраханской области. Там происходит меньше одного подобного трагичного случая на 100 тысяч жителей.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил необычный способ уменьшить количество самоубийств. Он написал письмо министру здравоохранения Веронике Скворцовой, предложив запретить несовершеннолетним наносить себе татуировки.
По его словам, татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека. Он также сообщил, что ему известны случаи, когда татуировки становились причиной развития психических расстройств и даже суицидов.
Комментарии
Может зарплата маленькая?
Хоть в чем то мы первые!
От пьянства и безделия.
-А правда говорят у вас город депрессивный? -Да, нет конечно, врут они все. Я вот в 17 лет живу радуюсь, всего то было 3 попытки суицида....
9.01.2020 15:35
- гость -
В 17 лучше бы бабу себе нашел, чем на Амике.
от понятия безысходности и суицыдников стока