В Барнауле изменили работу светофоров из-за ремонта старого моста

Работа зеленого сигнала светофора на основных магистралях города, ведущих к развязке на новый мост в Барнауле, изменены. Как сообщает мэрия краевой столицы, длительность разрешающего сигнала увеличена у светофоров на участках проспектов Ленина от пл. Октября до пл. Баварина, Комсомольского в границах улиц Профинтерна и Никитина, перекрестке пр. Красноармейский – ул. Партизанская. Работать так светофоры будут ближайшие два года, пока старый мост на ремонте.
"Данные меры приняты в целях поддержания оптимальной ситуации на дорогах города. Мониторинг дорожной ситуации на указанных участках проводится ежедневно, при необходимости будет произведена дальнейшая корректировка режимов работы светофоров", – сказано в сообщении.
В мэрии отметили, что на данный момент проблем с движением в связи с закрытием старого моста не наблюдается.
Напомним, движение по старому коммунальному мосту в Барнауле полностью закрыто с 5 января. Общественный транспорт, маршруты которого через него проходили, теперь будет следовать по Правобережному тракту, через новый мост.
На первом этапе будет произведен демонтаж плит проезжей части. С мая 2020 года по август 2021-го отремонтируют эстакады. Полностью завершат ремонт в ноябре 2021. Работы будут вестись в обе стороны. Таким образом, мост не успеют открыть к этапу Кубка мира, который пройдет в Барнауле на гребном канале в 2021 году.
Комментарии
Красноармейский-Партизанская - уберите пешеходный переход у Сити и уберите там остановку трамвая. Проблема постоянной пробки будет практически решена. Трамвайные остановки вообще бездумно сделаны. Первомайский, потом через 100 метров Сити-Центр. Спокойно можно прогуляться.
Главное учесть какие изменения от этого произойдут. И на негативные отреагировать.
На перекрестке Ленина Молодежной перед праздником поменяли по Молодежной пробок намного меньше стало. За это спасибо. Но хотелось бы побыстрее реакции от специалистов.
В то время когда делали такие трамвайный остановки - не было так много машин и водятлов.