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Власти Алтайского края продают "Модест" за 63,7 млн рублей

, ИА "Амител"
Прием заявок на участие в аукционе уже стартовал
Фото: модест22.рф

Фото: модест22.рф

9 января стартовали торги, где разыгрываются 100% акций компании-производителя молочной продукции "Модест", которая находится в собственности региона, следует из информации управления имущественных отношений Алтайского края. 

Прием заявок от потенциальных акционеров продлится до 10 февраля. На аукционе должен определиться владелец 23 659 именных бездокументарных акций. Начальная их стоимость – почти 63,7 млн рублей.

Отметим, что согласно условиям конкурса, покупатель обязан сохранить как минимум 73 рабочих места и цех детского питания.

Напомним, в апреле прошлого года представители регионального парламента выступили против приватизации этого краевого имущества.

Депутаты сочли нецелесообразным включение в Прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы 100% акций в акционерном обществе "Модест".

Позднее вице-премьер правительства края Иван Кибардин рассказал amic.ru о том, что после того как правительство объяснило депутатам свою позицию по поводу необходимости приватизации предприятия, большинство из них идею поддержали.

"Не дело государства – ни выращивать огурцы, ни производить молочную продукцию, ни продавать это все потом на своих же рынках. Не должно государство конкурировать с частником за попадание на полку в магазине, даже если у него это хорошо получается, – пояснил Кибардин. – Задача государства – в первую очередь сформировать условия, для того чтобы в различных отраслях разные представители бизнеса могли действовать на равных условиях. А когда государство одной рукой дает субсидии на развитие каких-то конкурентных секторов экономики, а другой – владеет активами в них, всегда возникает некий конфликт интересов".

Также он опроверг, что решение о продаже акций как-то связано с уголовным делом, которое возбудили против руководителя предприятия Антониды Устиновой. Ее подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Материалы были переданы в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с октября 2014 по июнь 2018 года гендиректор АО "Модест" получила взятку в особо крупном размере от руководителя одного из предприятий региона. Денежные средства предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе данного предприятия в качестве поставщика товаров для нужд общества. Почти за 3,5 года генеральный директор получила на подконтрольный ей банковский счет взятку в размере более 7 миллионов рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 16:09
Кот.Без сапог.

Гражданин Кибардин, очень тухлое обоснование. Так и скажите, рвём то, что осталось.

9.01.2020 16:11
Медведь-шатун

Похоронная команда, цель - разбазарить оставшееся и в Москву....

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