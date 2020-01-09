АлтГТУ приглашает школьников пройти профессиональное тестирование

Заявления на ЕГЭ по выбору принимаются до 1 февраля 2020 года включительно. Еще есть время, чтобы лучше разобраться в себе, своих возможностях и выбрать правильное направление в будущем. Для этого Алтайский государственный технический университет приглашает школьников пройти профессиональное тестирование.
Компьютерная диагностика поможет выявить способности школьника, его готовность к сдаче ЕГЭ по различным предметам, проверить эрудицию, логику и личные качества. После тестирования школьник получает пакет документов с рекомендациями.
"Анализ интересов, способностей и особенностей характера поможет учащимся выпускных классов узнать, какие профессии им подходят и почему, а также в каких вузах страны можно получить соответствующее образование. Тестирование сориентирует в выборе экзаменов ЕГЭ, необходимых для поступления в вуз по направлениям, а также спрогнозирует успешность обучения в вузе и построения карьеры", – говорят в центре профориентации АлтГТУ.
Так, сегодня ученица московской школы для одаренных детей "Летово" Софья Серова посетила профориентационный центр АлтГТУ, чтобы определить свой будущий жизненный вектор.
"Мне очень нравится математика, обществознание и право, – говорит Софья. – С будущей профессией немного трудно определиться, так как являюсь разносторонним человеком. Мне интересны направления подготовки сферы IT, дизайн и юриспруденция. Тест поможет понять, на что сделать упор в дальнейшем".
Записаться на тестирование можно по телефону: 8 (3852) 29−07−05 или по электронной почте: musko@bk.ru.
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