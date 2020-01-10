Где в мире жить хорошо. Названы лучшие города планеты

Эксперты компании Resonance Consultancy составили рейтинг "Лучшие города мира 2020". Первое место специалисты отдали Лондону. Далее следуют Нью-Йорк, Париж и Токио. На пятом месте оказалась Москва. Российская столица за год поднялась на одну строчку.
Исследователи оценивали города с населением от одного миллиона человек по целому ряду параметров. Среди них – уровень безопасности, инфраструктура для отдыха, обеспеченность образовательными учреждениями, аэропортами, ресторанами и магазинами, уровень доходов населения и другие.
Так, Москву признали мировым лидером по обеспеченности аэропортами и музеями.
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