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Где в мире жить хорошо. Названы лучшие города планеты

, ИА "Амител"
Лондон признали лучшим городом для жизни
Лондон / Фото: pixabay.com

Лондон / Фото: pixabay.com

Эксперты компании Resonance Consultancy составили рейтинг "Лучшие города мира 2020". Первое место специалисты отдали Лондону. Далее следуют Нью-Йорк, Париж и Токио. На пятом месте оказалась Москва. Российская столица за год поднялась на одну строчку.

Исследователи оценивали города с населением от одного миллиона человек по целому ряду параметров. Среди них – уровень безопасности, инфраструктура для отдыха, обеспеченность образовательными учреждениями, аэропортами, ресторанами и магазинами, уровень доходов населения и другие.

Так, Москву признали мировым лидером по обеспеченности аэропортами и музеями.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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