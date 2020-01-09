Сибиряк отделался штрафом за пьяный дебош и нападение на полицейского в аэропорту

Пассажир самолета Новосибирск – Пхукет, житель Омской области, получил штраф за применение насилия и оскорбление представителя власти, сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следкома России.
Это произошло 23 октября 2019 года около 6 часов утра. Сотрудника транспортной полиции вызвали члены экипажа воздушного судна в Толмачево. Пассажир-дебошир был пьян, вел себя неадекватно, не замечания сотрудников авиакомпании не реагировал.
"Обвиняемый применил насилие в отношении сотрудника транспортной полиции, а после его доставления в дежурную часть в присутствии гражданских лиц публично оскорбил полицейских", – уточнили в ведомстве.
Позже свою вину он признал. За применение насилия и оскорбление сотрудника транспортной полиции (ст. 318, 319 УК РФ) дебошир получил штраф 40 тысяч рублей.
Комментарии
Дёшево отделался. В США на пару лет бы присел, если бы жив остался
Мало.
Тоже рэп слушал.