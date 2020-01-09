Барнаульские полицейские изъяли 340 упаковок снюсов

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков барнаульского МВД совместно со специалистами алтайского Роспотребнадзора провели рейды, в ходе которых изъяли у продавцов так называемые снюсы. В этих смесях содержится большое количество никотина, а основные потребители данной продукции – подростки, сообщает пресс-служба краевой полиции.
Всего во время рейда изъяли 340 пакетиков снюсов. Продавцы не смогли предъявить сертификаты на этот товар. В отношении торговцев возбудили административные дела.
Напомним, снюс – разновидность жевательного табака. Его не курят и не жуют, его закладывают под губу на определенное время, в течение которого никотин поступает в организм человека.
Ранее в Алтайском крае разработали законопроект о запрете продажи снюсов в регионе. Однако прежде, чем его примут депутаты АКЗС, документ должен пройти общественные обсуждения. Свое мнение можно высказать здесь.
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