Москвич провалился под лед на Байкале. Друзья снимали на камеру

Московский турист во время отдыха на берегу Байкала поскользнулся и ударился головой об лед, а после провалился и ушел под воду. Видеозапись инцидента опубликовали в сообществе "Весь Улан-Удэ" в Instagram.
Однако никто из друзей спасать неудачливого туриста не бросился. Поддерживали его только морально – призывая быстрее всплыть, причем в самых крепких выражениях, из-за чего звук в видео пришлось отключить.
Проведя под водой почти минуту, мужчина, видимо, вспомнил поговорку про то, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, и все-таки нашел место, через которое он попал в воду.
Товарищ, конечно же, заверил его, что смертельно опасное приключение теперь запечатлено на камеру. Почему не спасал? Так снимал же.
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