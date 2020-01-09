Очередное – девятое – заседание по делу главы барнаульского приюта "Успех" пройдет 16 января 2020 года в Железнодорожном суде Барнаула. Об этом amic.ru сообщил адвокат Ларисы Ягофаровой, администратора некоммерческой организации "Мир без наркотиков – "Успех" Олег Казаков.
Он также сообщил, что его подзащитную в ноябре отпустили из СИЗО.
"Лариса Ягофарова не находится в СИЗО с ноября или даже раньше, такое решение принято следственными органами", – подчеркнул адвокат.
Напомним, Ларису Ягофарову обвиняют в хищении денег у престарелых людей. История скандального приюта для пенсионеров, который открыла общественная организация "Мир без наркотиков – "Успех", началась в мае 2019 года.
Тогда соседи "приюта" пожаловались СМИ на неудовлетворительные условия содержания подопечных.
Когда туда приехали журналисты, но пожилых людей успели перевезти в другое место. В квартире осталось только бездыханное тело женщины. Оно лежало на кровати, накрытое одеялом.
Во время съемок администратор центра "Мир без наркотиков – "Успех" Лариса Ягофарова и ее муж Дмитрий Ягофаров в присутствии полицейских напали на корреспондента телеканала "Катунь 24".
Уголовное дело
После скандала организацию вычеркнули из реестра поставщиков социальных услуг, а в приют направили проверку. По данным алтайской прокуратуры, Ягофарова, которая была волонтером Алтайской региональной общественной организации "Реабилитационный приют "Успех", путем обмана похитила 1,3 млн рублей у троих престарелых граждан-инвалидов. Они оказались в трудной жизненной ситуации и находились в приюте. Один из них – ветеран, участник Великой Отечественной войны.
Мужчина добровольно на имя женщины оформил доверенность, по которой Ягофарова могла распоряжаться его средствами, хранящимися в банке. Деньги должны были пойти на уход за престарелым человеком. Через месяц ветеран умер, и женщина сняла с его счета все накопления.
В процессе ухода еще за двумя престарелыми ей стало известно, что на их счетах также имеются деньги. Как только состояние их здоровья ухудшилось, она оформила доверенность на право распоряжения счетами. Всего было похищено более 1,3 млн рублей.
В августе 2019 года подозреваемую заключили в СИЗО, но отпустили спустя несколько месяцев. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.
Комментарии
Разве она не может навинтить используя добытые дерьги? Как её могли отпустить?
Вообще отпустят. Деньги сила.