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СНБО Украины: Boeing 737 в Иране могли сбить российской ракетой

, ИА "Амител"
Обстрел из ЗРК "Тор" – одна из нескольких основных версий
Место крушения / Фото: Rohhollah Vadati / ISNA / AFP / Scanpix / LETA

Место крушения / Фото: Rohhollah Vadati / ISNA / AFP / Scanpix / LETA

Основных версий крушения пассажирского самолета Boeing 737 в Тегеране четыре, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он заявил украинскому порталу "Цензор.нет", что одна из них – это поражение лайнера российской зенитной ракетой из ЗРК "Тор". По его словам, в пользу такого варианта свидетельствуют осколки снаряда, обнаруженные рядом с местом авиакатострофы.

Об остальных версиях Данилов рассказал менее подробно. Это столкновение с беспилотником, взрыв двигателя из-за технической неисправности и теракт.

Представитель СНБО уточнил, что Иран предоставит возможность украинской комиссии ознакомиться с результатами расшифровки черных ящиков, а также прибыть к месту крушения и поискать обломки российской ракеты.

Напомним, Boeing 747, направлявшийся в Киев, разбился 8 января почти сразу после взлета в столице иранского государства. На его борту находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Все они погибли.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

9.01.2020 17:52
Зануда

ну наконец-то, а я все ждала-ну когда же Украина обвинит нашу страну...без России просто ничего не происходит, как уже надоела эта жевательная резинка

9.01.2020 17:54
- гость -

действительно
больше нет никаких причин
эти ракеты как мухи
летают везде

9.01.2020 18:01
гость

Да это сразу было понятно. Когда я вчера прочитал, что упал украинский самолет, я сутки не мог понять, почему в этом деле не фигурирует Россия. Под вечер промелькнула, но намеком. А сегодня все встало на свои места

9.01.2020 18:10
- гость -

Наконец-то выродили версию

9.01.2020 18:10
- гость -

Надо же.

9.01.2020 18:56
- гость -

Это был томагавк. Всё сходится.

9.01.2020 19:16
- гость -

И Австралию мы, ясен бубен

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