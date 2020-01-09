Бийчанин мог сбить собаку, но выбрал въехать в электроопору

Водитель иномарки протаранил опору линии электропередачи на улице Андреевской в алтайском наукограде, сообщает 9 января паблик "Инцидент Бийск".
"Водитель госпитализирован, виной тому пёс, выбежавший на проезжую часть", — гласит комментарий к кадрам с места аварии.
Правда, в определении виновника комментаторы не сошлись во мнениях. В частности, некоторые почитали, что если бы автолюбитель соблюдал скоростной режим, то машина и электроопора не получили бы столь существенных повреждений.
Другие же похвалили водителя за достойный поступок и пожелали ему скорейшего выздоровления.
Нашлись и люди, которые признались, что на месте владельца иномарки лучше пожертвовали бы жизнью четвероногого, чем разбивать автомобиль и травмироваться самому.
Комментарии
Дибил.
В заголовке ошибка. Амик, последите за собой, в конце концов.