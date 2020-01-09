Торговец продавал насвай на рынке в Барнауле

Барнаульские полицейские уличили торговца на рынке в незаконном распространении насвая, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Сотрудники полиции нашли под прилавком у продавца ящик с насваем, общий вес которого составил 2,8 кг. Он был расфасован в небольшие пакетики.
Против торговца возбудили административное дело по статье "Оптовая или розничная продажа насвая".
Санкции статьи предусматривают до 4 тысяч рублей штрафа для физических лиц, от 7 тысяч рублей – для должностных, до 50 тысяч рублей – для юридических.
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