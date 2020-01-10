СМИ: Boeing 737 в Иране сбили по ошибке

Несколько СМИ Соединенных Штатов сообщили о том, что разбившийся в Тегеране Boeing 737 потерпел крушение в результате ошибочного ракетного удара, сообщает РБК.
Такую версию в качестве наиболее вероятной выдвинули CBS, Newsweek и Reuters. Причем все они ссылаются на свидетельства нескольких своих источников в Пентагоне.
Американские журналисты утверждают, что за мгновения до авиакатастрофы разведывательные спутники засекли на территории Ирана две вспышки, которые бывают при запуске ракет системами ПВО. Более того, разведка США сообщает, что засекла сигнал работающего радара в этом районе, заявляют сотрудники изданий.
Также они обратили внимание на снимки с места крушения, где на крыле лайнера наблюдаются отверстия, которые характерны для поражения ракетами.
СМИ полагают, что Иран готовился отражать возможные ответные удары американских войск и по ошибке система ПВО восприняла как угрозу гражданский самолет. Власти иранского государства опровергают такую версию.
Так, руководитель департамента реагирования на чрезвычайные события Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар напомнил, что после взлета пилоты пытались вернуть лайнер обратно в аэропорт, что свидетельствует именно о технической неисправности.
Он подчеркнул, что военные координируют свои действия с гражданской авиацией, и это полностью исключает возможность случайного уничтожения пассажирского самолета ракетой.
Напомним, Boeing 737, направлявшийся в Киев, разбился почти сразу после взлета в аэропорту Тегерана. На его борту находились 167 пассажиров и 13 членов экипажа. Все они погибли.
Комментарии
Не было у разбившегося борта попытки развернуться на полосу.
Украина в 2001 году по ошибке сбила самолет
конечно россия виновата. кужегетович с иглой стоял в порту. все видели
10.01.2020 09:36
гость
Украина в 2001 году по ошибке сбила самолет
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Там совместные учения ВС РФ + Украина были.