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На магазине "Под шпилем" в Барнауле повесили объявление о платном входе

, ИА "Амител"
Соответствующую фотографию разместил в соцсети алтайский журналист
Фото: Вадим Алексеев / Виктория Минаева / 'Комсомольская правда'

Фото: Вадим Алексеев / Виктория Минаева / "Комсомольская правда"

Алтайский журналист Вадим Алексеев выложил в социальную сеть фотографию парадной двери барнаульского магазина "Под шпилем", на которой висит объявление о платном входе, сообщает "Комсомольская правда".

Текст, распечатанный на обычном бумажном листе, гласит, что нужно заплатить 30 рублей, чтобы посетить это заведение.

"Просто забавно. Чтобы сэкономить на посещение магазина, можно, например, потерпеть и не сходить в платный туалет. Или не выкурить 3-4 сигареты. Или пройтись пешком, не поехав в автобусе (и спросить у прохожего еще несколько рублей)", – порассуждал Алексеев.

Примечательно, что плату с него в итоге брать никто не стал. Мужчина спокойно вошел в магазин, а потом беспрепятственно вышел. Денег никто не спросил.

Специалисты уточняют, что платный вход может быть маркетинговым ходом, но для его осуществления необходимо создать подходящие условия, которые не могут предложить конкуренты. Например, низкие цены (плата за вход окупается) либо высокое качество обслуживания (клиент ждет соответствующего отношения от персонала).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.01.2020 08:13
Eugene

Все верно!
нечего шляться

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