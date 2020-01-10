Конгресс проголосовал за запрет на войну с Ираном для Трампа

Американские конгрессмены большинством голосов приняли резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа на ведение боевых действий против Ирана, сообщает ТАСС.
Ее поддержали 224 человека, в том числе три республиканца, в то время как против проголосовали только 194 законодателя.
Документ включает прямой запрет на принятие решений о начале войны с Ираном на его территории, пока эту инициативу не поддержит Конгресс либо иранские войска не нападут на Соединенные Штаты.
Инициаторы законопроекта считают, что, уничтожив иранского генерала Касема Сулеймани, Трамп поступил неосмотрительно и беспричинно обострил ситуацию в регионе.
В этом случае он воспользовался своим правом отдавать приказы на уничтожение террористов, которые находятся на территории Ирака. Законодатели намерены ограничить президента США и в нем.
Чтобы законопроект вступил в силу, его должны одобрить и в Сенате. Однако эксперты уверены, что в случае такого развития событий Трамп наложит на закон свое вето.
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