Россиянка забыла про лотерейный билет с выигрышем в миллиард

Жительница Подмосковья Надежда Бартош узнала о рекордном выигрыше в "Русское лото" только спустя несколько дней: счастливый лотерейный билет она оставила в машине дочери и забыла про него, сообщает телеканал НТВ.
Обнаружившая его девушка не стала выбрасывать найденное в транспорте добро, а сначала проверила, не выиграла ли что-нибудь ее мама. О невероятной удаче она сообщила ей по телефону.
"Дочь мне звонит, говорит: „Мам, а ты выиграла!“. Я: „Что?“. Она: „Миллиард!" – вспоминает Бартош.
Примечательно, что главу семейства раньше времени решили не оповещать о счастливом событии.
"Нечего волновать, когда это и будет, тогда уже и скажем", – объясняет счастливая победительница.
Полученные деньги она планирует расходовать с умом. У нее есть небольшой бизнес, открытый после выхода на пенсию. В его развитие и будет вложена часть выигрыша. Другая пойдет на благотворительность, заверила Бартош.
Напомним, что среди победителей праздничной лотереи есть и барнаульцы. Один из них выиграл миллион рублей.
Комментарии
Да кто бы стал афишировать такой выигрыш?
И фотку в сеть))
Ладно 1млн в ипотеку вложил и всё... но лярд... - Остапов ищут? )))
дада.агага. хорошая попытка но нет
Кстати, а зачем они в бумаге и как лотерей щит не знают о тоМ кто выиграл? Их жаль на номер сотового активируют. Видел перед новым годом в новэксе как одна дама покупала.
10.01.2020 09:15
- гость -
Это не всегда.Можно и без номера сотового тупо купить билет
Миллион ладно.5 10 даже 20 лямов.Но миллиард и вскрыться?Тут только ленивый не подкатит с предложением поделиться.С резонным вопросом,а не дофига ли тебе)
У нее есть небольшой бизнес
Как удачно, как раз для бизнеса. Какому-нибудь слесарю не так был бы нужен миллиард
10.01.2020 09:15
- гость вот человек все еще не отошел от праздников, билеберду написали
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