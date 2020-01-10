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Россиянка забыла про лотерейный билет с выигрышем в миллиард

, ИА "Амител"
Надежда Бартош узнала про свой рекордный приз после новогодних праздников
Надежда Бартош / Фото: скриншот из видео

Надежда Бартош / Фото: скриншот из видео

Жительница Подмосковья Надежда Бартош узнала о рекордном выигрыше в "Русское лото" только спустя несколько дней: счастливый лотерейный билет она оставила в машине дочери и забыла про него, сообщает телеканал НТВ.

Обнаружившая его девушка не стала выбрасывать найденное в транспорте добро, а сначала проверила, не выиграла ли что-нибудь ее мама. О невероятной удаче она сообщила ей по телефону.

"Дочь мне звонит, говорит: „Мам, а ты выиграла!“. Я: „Что?“. Она: „Миллиард!" – вспоминает Бартош.

Примечательно, что главу семейства раньше времени решили не оповещать о счастливом событии.

"Нечего волновать, когда это и будет, тогда уже и скажем", – объясняет счастливая победительница.

Полученные деньги она планирует расходовать с умом. У нее есть небольшой бизнес, открытый после выхода на пенсию. В его развитие и будет вложена часть выигрыша. Другая пойдет на благотворительность, заверила Бартош.

Напомним, что среди победителей праздничной лотереи есть и барнаульцы. Один из них выиграл миллион рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.01.2020 09:06
- гость -

Да кто бы стал афишировать такой выигрыш?

10.01.2020 09:09
- гость -

И фотку в сеть))

10.01.2020 09:12
- гость -

Ладно 1млн в ипотеку вложил и всё... но лярд... - Остапов ищут? )))

10.01.2020 09:14
- гость -

дада.агага. хорошая попытка но нет

10.01.2020 09:15
- гость -

Кстати, а зачем они в бумаге и как лотерей щит не знают о тоМ кто выиграл? Их жаль на номер сотового активируют. Видел перед новым годом в новэксе как одна дама покупала.

10.01.2020 09:18
- гость -

10.01.2020 09:15
- гость -
Это не всегда.Можно и без номера сотового тупо купить билет

10.01.2020 09:25
- гость -

Миллион ладно.5 10 даже 20 лямов.Но миллиард и вскрыться?Тут только ленивый не подкатит с предложением поделиться.С резонным вопросом,а не дофига ли тебе)

10.01.2020 09:48
гость

У нее есть небольшой бизнес

Как удачно, как раз для бизнеса. Какому-нибудь слесарю не так был бы нужен миллиард

10.01.2020 09:48
- гость -

10.01.2020 09:15
- гость вот человек все еще не отошел от праздников, билеберду написали

10.01.2020 09:50
Гость

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