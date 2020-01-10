Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку

Народное собрание Абхазии проголосовало за отставку действующего президента Рауля Хаджимбы, сообщает ТАСС.
Изначально отставки потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. Хаджимба провел экстренное заседание и заявил, что в республике могут ввести чрезвычайное положение. Силовые структуры перевели на усиленный режим.
Президент отметил, что решение, принятое парламентом, может дестабилизировать экономическую и политическую обстановку внутри республики. Он отказался покидать свой пост и призвал представителей оппозиции к переговорам.
Протесты в Абхазии идут из-за рассмотрения в суде дела проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии.
Комментарии
Вот и переговоры, а наши оппозиционные все на зарплате главного сидят. Вот имеем бессменного , с культом личности.
проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии
А он, что, обратно в Грузию хочет? Если у них по отношении к Грузии одинаковая позиция, что они делят? Финансовую помощь из РФ? Или может уже из США начала финансовая помощь начала поступать? Так вряд ли, она сначала в Грузию бы пошла