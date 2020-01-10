Apple подтвердила, что сканирует все фотографии пользователей iCloud

Старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей на iCloud, пишет РБК.
Она объяснила, что для этого используется специальный алгоритм, который сканирует фото, сделанные на iPhone. Это, по словам Хорват, необходимо для того, чтобы отслеживать сексуальное насилие над детьми.
"Мы очень преданы своему делу, никто из нас не хочет видеть на наших платформах материалы такого рода", – сказала она.
Изменения в политику конфиденциальности Apple внесла еще в 2019 году. Тогда представители компании пояснили, что могут использовать личную информацию пользователей из соображений безопасности.
Комментарии
Большой брат следит за вами, прикрываясь благими целями.
В сотый раз повторяется, что айфоны (и прочая коллекция от огрызка) для лохов
Вчера мне на почту был прислан отчет Google о всех моих перемещениях по стране, в том числе краю и городу, с фото и видео, которые делались в этих местах. Прикольно было все вспомнить, удивиться такой фичи. Кстати её можно отключить, но зачем, даже прикольно в конце года получать такие отчеты.
Продолжу12:02 , в отчете сказано, сколько километров пройдено пешком. сколько на автомобиле, сколько на самолете и т. д. в общем следят за всем....))