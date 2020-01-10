Самолет Москва – Барнаул экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании IrAero, следовавший из Москвы в Барнаул, совершил экстренную посадку в Сыктывкаре утром в пятницу, 10 января.
Как сообщает местное издание ИА БНК, лайнер коснулся земли в столице Коми около 23:00. К нему подогнали два трапа, пожарную и скорую помощь. Уже через полчаса борт отправился к месту назначения. В справочной сыктывкарского аэропорта не уточнили, что стало причиной экстренной посадки.
По данным сервиса слежения Flightradar24, борт вылетел из Москвы в 20:30 и направлялся в Барнаул, однако вынужденно сел в Сыктывкаре. Затем он вылетел из столицы Коми в 23:32.
Напомним, что с 2020 года из Барнаула открыли новые рейсы в соседний Новосибирск. Самолеты отправляются вечером. Стоимость билета составляет около 2 тысяч рублей. Также из столицы края продолжают осуществляться рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Томск, Красноярск, Казань.
Комментарии
Этот проект до сих пор не закрыт?! Удивительно.
10.01.2020 10:58
АБОРИГЕН
Удивляйся дальше.
Вообще-то это рейс Санкт-Петербург- Барнаул- Иркутск.
а чё до сих пор находятся те кто хочет стать смертником рискнув слетать на этом суперджопе?
10.01.2020 11:49
месный
Откройте FR24 поставьте фильтры и посмотрите сколько прямо сейчас в воздухе висит этих Суперджетов. И все с ними хорошо. Он куда безопаснее чем те же Максы. Самолет не виноват в том что его не умеют эксплуатировать или об планету три раза подряд долбят!