Пятница, 10 Январь, 16:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,23
€ 68,06
Обь
16см +5



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеНовый год-2020Итоги года-2019
Новости

Душанбе. Стамбул. Баку. Для бизнеса Алтайского края расширяют границы экспорта

, ИА "Амител"
Большую часть затрат на поездки в составе делегации региона за рубеж Алтайский фонд МСП берет на себя

Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей Алтайского края принять участие в бизнес-миссиях первого квартала 2020 года.

 Экспортеры региона могут принять участие в трех бизнес-миссиях Центра "Мой бизнес":

  • в Республику Таджикистан (г. Душанбе) с 3 по 8 февраля 2020 года;
  • в Азербайджанскую Республику (г. Баку) с 24 по 28 февраля 2020 года;
  • в Турецкую Республику (г. Стамбул) с 16 по 20 марта 2020 года.

Участие в миссиях позволит расширить и укрепить торгово-экономическое сотрудничество между предпринимателями Алтайского края и зарубежных стран.

В программе: биржа деловых контактов с представителями зарубежных предприятий и организаций; посещение предприятий (по профилю деятельности членов делегации); деловые встречи с руководством и представителями органов государственной власти.

Бесплатно для участников в рамках миссий Центром будет организовано бронирование номеров в гостинице; подбор и бронирование билетов от пункта отправления до назначения и обратно; трансфер Барнаул – Новосибирск – Барнаул; сопровождение переводчика; доставка участников делегации в места проведения переговоров согласно графику деловых встреч; предоставление помещения для переговоров, организация и обслуживание переговоров; экскурсионная программа; сопровождение делегации по программе.

Авиабилеты, проживание в гостинице, питание оплачиваются предприятиями-участниками самостоятельно. 

Подробности и форма регистрации доступны на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:21
Пассажирский вертолет экстренно сел в Сибири. На борту находились 12 детей 0
16:05
Когда отмечать Крещение в 2020 году и почему в этот день купаются в проруби 0
15:51
Алтайские родители назвали сына в честь персонажа "Бригады" 2
15:35
Строящийся в Барнауле небоскреб "укоротили" на четыре этажа 0
15:16
А была ли смерть? Женщина ожила на собственных похоронах 0
15:01
Ешь, молись, иди: барнаульские казаки прошли 180 км крестным ходом по рекам Алтая 8
14:52
Имущество алтайского депутата Попова заинтересовало прокуратуру и суд 6
14:43
Страшные цифры. Более 170 детей пострадали в ДТП в Барнауле за 2019 год 1
14:26
Ждать ли в Алтайском крае крещенских морозов? 0
14:09
Роскомнадзор раскритиковал Чуйский тракт за покрытие 3
13:40
Танки едут на Госдуму. Один из создателей World of Tanks собрался идти в политику 9
13:20
Еще один крупный торговый центр может появиться в Барнауле 21
13:11
"Заячьи тропы": общественники раскритиковали работу мэрии Барнаула из-за уборки снега 23
13:01
Душанбе. Стамбул. Баку. Для бизнеса Алтайского края расширяют границы экспорта 0
12:48
Главная елка, снежный дрифт и сказочные концерты. Куда сходить в Барнауле в выходные 0
12:39
Плюс два. Долларовых миллиардеров в России стало больше 18
12:15
Чемпионат мира по рафтингу в 2023 году впервые может пройти на Алтае 4
12:10
В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на трассе Барнаул – Бийск 0
11:54
Неработающие пенсионеры Алтайского края стали получать повышенные выплаты 9
11:43
Отец сказал – отец сделал. Тимати проиграл спор дочери и сбрил бороду 11
11:30
Apple подтвердила, что сканирует все фотографии пользователей iCloud 6
11:18
Хоккеисты "Динамо-Алтай" начали 2020-й год с победы 1
11:04
"Черный лебедь" экономики. Финансист Поломошнов о том, что ждет рубль и доллар в 2020 2
10:50
Отключение светофоров спровоцировало серьезную пробку на перекрестке в Барнауле 14
10:37
Очевидцы: человек погиб в результате ДТП на трассе Барнаул – Бийск 1
10:24
Будем ли отдыхать на старый Новый год? 3
10:21
Самолет Москва – Барнаул экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара 18
10:12
Ребенок на Алтае едва не погиб в снежном тоннеле 2
09:55
Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку 2
09:40
Канада располагает информацией о том, что украинский самолет в Иране могли сбить 3
09:20
Леонардо Ди Каприо спас человека, выпавшего за борт корабля в Карибском море 1
08:55
Россиянка забыла про лотерейный билет с выигрышем в миллиард 19
08:24
Конгресс проголосовал за запрет на войну с Ираном для Трампа 0
08:07
На магазине "Под шпилем" в Барнауле повесили объявление о платном входе 13
07:55
Джеймс Бонд, супергерои, "Дюна" и новый Нолан: главные фильмы 2020 года 2
07:36
СМИ: Boeing 737 в Иране сбили по ошибке 45
07:13
В Алтайском крае 10 января ожидаются морозы до -28°C 2
07:01
Ремонт путепровода за миллиард в Барнауле могут отложить из-за закрытия старого моста 14
06:46
Долой диеты, или Как похудеть после новогодних праздников. Советы эксперта 0
06:33
Стоп-кадр. Выставка авангардного искусства в барнаульском переходе 1
06:15
Где в мире жить хорошо. Названы лучшие города планеты 3
06:01
Гаджеты, трудовые книжки и тесты на права: самые важные законы 2020 года. Инфографика 1
23:50
Нефтеперерабатывающий завод горит в Ухте 4
23:21
Полиция закрыла уголовное дело против Натальи Бочкаревой 10
22:57
Найден водитель маршрутки, чуть не сбивший двух пешеходов в Рубцовске 0
22:07
Красноярская ГИБДД пригласила священника, чтобы снизить число ДТП 15
21:48
"Сложно оторваться". Ночные снимки 16 городов России с орбиты 6
21:04
Торговец продавал насвай на рынке в Барнауле 4
20:32
Изменился режим работы взрослых поликлиник Алтайского края 6
20:07
Иткульский спиртзавод вновь остановил производство 11

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.