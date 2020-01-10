Душанбе. Стамбул. Баку. Для бизнеса Алтайского края расширяют границы экспорта

Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей Алтайского края принять участие в бизнес-миссиях первого квартала 2020 года.
Экспортеры региона могут принять участие в трех бизнес-миссиях Центра "Мой бизнес":
- в Республику Таджикистан (г. Душанбе) с 3 по 8 февраля 2020 года;
- в Азербайджанскую Республику (г. Баку) с 24 по 28 февраля 2020 года;
- в Турецкую Республику (г. Стамбул) с 16 по 20 марта 2020 года.
Участие в миссиях позволит расширить и укрепить торгово-экономическое сотрудничество между предпринимателями Алтайского края и зарубежных стран.
В программе: биржа деловых контактов с представителями зарубежных предприятий и организаций; посещение предприятий (по профилю деятельности членов делегации); деловые встречи с руководством и представителями органов государственной власти.
Бесплатно для участников в рамках миссий Центром будет организовано бронирование номеров в гостинице; подбор и бронирование билетов от пункта отправления до назначения и обратно; трансфер Барнаул – Новосибирск – Барнаул; сопровождение переводчика; доставка участников делегации в места проведения переговоров согласно графику деловых встреч; предоставление помещения для переговоров, организация и обслуживание переговоров; экскурсионная программа; сопровождение делегации по программе.
Авиабилеты, проживание в гостинице, питание оплачиваются предприятиями-участниками самостоятельно.
Подробности и форма регистрации доступны на портале мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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