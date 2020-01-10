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Отключение светофоров спровоцировало серьезную пробку на перекрестке в Барнауле

, ИА "Амител"
Стоять автомобилистам придется долго
Фото: ivbg.ru

Фото: ivbg.ru

Из-за отключения светофоров на пересечении улицы Попова и Павловского тракта в Барнауле образовалась большая пробка. 

По Павловскому тракту затор начинается от улицы Георгиева с одной стороны и от Сиреневой с другой. По Попова транспорт стоит от улицы 280-летия Барнаула. 

Об отключении светофоров предупреждала пресс-служба администрации города. На пересечении Павловского тракта и Попова они будут отключены до 17 часов. 

Кроме того, с 13 до 16 часов прекратят работу светофоры на пересечениях пр. Комсомольского с улицами Димитрова и Кирова.

Напомним, что при неработающих светофорах перекрестки переходят в статус нерегулируемых и водители обязаны руководствоваться дорожными знаками. Также важно помнить о пункте 13.2 ПДД. 

"Запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении", – установлено правилами. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.01.2020 10:57
- гость -

А ставить регулировщиков в таких случаях не судьба?

10.01.2020 10:58
гость

По Павловскому тракту затор начинается

Так Павловский главный, он должен двигаться, стоят из вежливости, чтобы пропускать, тех, кто на второстепенной

10.01.2020 10:59
гость

Потому что делаем Старый мост. Средств на починку нет! Путепровод на Новом рынке уже отложили ремонтировать.

10.01.2020 11:00
АБОРИГЕН

10.01.2020 10:57
- гость -
Зачем? Достаточно что-то не внятно буркнуть через губу. Холопы большего не достойны.

10.01.2020 11:03
гость

Сократили регулировщиков, сейчас гаишников на дорогах в разы меньше. Они, в основном, сейчас в кабинетах, документы кое-как выдавать успевают. Получателей документов тоже увеличилось, как машин на дорогах

10.01.2020 11:10
Filin

А в ночное время ремонтом заняться не судьба? Или ночные смены - это откровение свыше. Впрочем, зачем?Подумаешь, неудобства...

10.01.2020 11:14
АБОРИГЕН

10.01.2020 11:10
Filin
За ночную смену платить надо больше. Зачем? Лучше так, по дешевке, что останется по карманам рассовать. Никто ведь общий ущерб не считает который причиняется подобным "администрированием". Потому что деньги то вот они в твоих руках а ущерб вроде как ничей.

10.01.2020 11:33
- гость -

10.01.2020 11:03
гость
Сократили регулировщиков, сейчас гаишников на дорогах в разы меньше. Они, в основном, сейчас в кабинетах, документы кое-как выдавать успевают. Получателей документов тоже увеличилось, как машин на дорогах
---
да они и не торопятся выполнять свою работу
есть от 40 минут на разбор одного ДТП, вот все 40 минут они и будут этим заниматься
еще и рабочий день свой заканчивают раньше, чем указано на табло
и глядя на них, видно, как действительно им тяжело. что странно

10.01.2020 11:35
- гость -

Батюшку на перекрёсток отправить, он молитвы почитает, взмахнёт кадилом и пробка изчезнет

10.01.2020 11:38
- гость -

За ночную смену платить надо больше.

За зимнее тоже?

10.01.2020 11:51
гiсть

не думаю, что просто не хотят больше платить. или что это единственная и главная причина.
люди (особенно специалисты) хотят работать в нормальных условиях - днем, при хорошем освещении и т.д., и качество работы днем будет лучше, чем ночью

10.01.2020 12:07
- гость -

Регулировщиков сократили. Только штаб

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