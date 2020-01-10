Хоккеисты "Динамо-Алтай" начали 2020-й год с победы

Очередной матч первенства ВХЛ состоялся накануне, 9 января, в Саратове. Хоккеисты "Динамо-Алтай" встречались с местным "Кристаллом".
Счет открыли динамовцы – отличился Владимир Соболев. В середине матча хозяева в большинстве сравняли счет, однако уже через минуту Кирилл Брагин вновь вывел барнаульцев вперед. В начале третьего периода большинство силами Максима Блинова уже реализовали динамовцы. "Кристалл" снял вратаря, однако хозяев хватило лишь на сокращение разрыва до минимума. 3:2 – победа "Динамо-Алтай".
Барнаульцы набрали 35 очков и занимают второе место в турнирной таблице, уступая два балла ХК "Чебоксары". При этом динамовцы провели на три игры меньше лидера.
Уже 11 и 12 января в Саратове состоятся еще два матча между "Кристаллом" и "Динамо-Алтай".
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