Отец сказал – отец сделал. Тимати проиграл спор дочери и сбрил бороду

Российский рэп-исполнитель Тимати сбрил бороду, которая была для фанатов одной из визитных карточек его образа. Поводом для изменения имиджа стал спор с дочерью.
Видеозапись своего неожиданного бритья он опубликовал в Instagram. Подписчики артиста положительно оценили смену образа и отметили, что он поступил правильно, сдержав данное ребенку обещание. Обновленного Тимати уже сравнили с мексиканцем, главным героем из фильма "Борат" и Супер Марио.
Усатый рэпер пришелся по душе и коллегам по цеху, среди которых Филипп Киркоров, рэперы ST и Мот, а также артисты Black Star.
Комментарии
пф. у чувака просто уже в бороденке волосня высыпается, решил удалить и все подствил как спор с дочерью хайповать на детях последнее делою
а дочь то в курсе что она спорила?
А что, такие тоже размножаются???
Кто он?
Мне кажется ему накололи не только кожу но и мозг малехо забили синей краской, такому мойдодыр уже не поможет.
Когда ногти на ногах подстригёт - не забудьте сообщить!!! Заскварышь оленевода.
Репер - приспособление к токарному станку. За что мужчину так обзывать?
Кумир недоразвитых