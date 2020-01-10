Неработающие пенсионеры Алтайского края стали получать повышенные выплаты

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,6%. Напомним, страховая пенсия складывается из фиксированной выплаты и стоимости пенсионного коэффициента. После индексации эти показатели составляют 5 686,25 руб. и 93 руб. соответственно.
При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемого пособия. К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019-го составляла 10 137 руб., после индексации она увеличилась на 669 руб. и теперь составляет 10 806 руб., объясняют в отделении Пенсионного фонда по Алтайскому краю.
Если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года равнялась 16 437 руб., после индексации она увеличилась на 1 085 руб. и составляет 17 522 руб.
Добавим, что в целом январская индексация коснулась почти 569 тысяч неработающих алтайских пенсионеров.
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Разбаготели
Не стыдно такие цыфырки озвучивать?