Чемпионат мира по рафтингу в 2023 году впервые может пройти на Алтае

Чемпионат мира по рафтингу в 2023 году впервые может пройти в Онгудайском районе Республики Алтай на реках Чуя и Катунь. Федерация рафтинга России объявила о начале работы по организации чемпионата мира по рафтингу 2023 года в Республике Алтай.
Как говорится в сообщении федерации, чемпионаты мира по рафтингу проходят ежегодно. В прошлом году соревнования прошли в Австралии, в этом году их проведение запланировано на август, состоится чемпионат в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая.
В 2005 году в Эквадоре рафтеры из Республики Алтай стали чемпионами мира, а на прошлогодних соревнованиях в Австралии – серебряными призерами.
В 2021 году в Барнауле пройдет этап Кубка мира по гребле. На него приедут 400 лучших спортсменов мира. Краевая столица выиграла право проводить международный турнир у Пекина.
Комментарии
А по кёрлингу когда?
не загаживайте Алтай
а участникам ЧУЯ-ралли 1989-МОЖНО поучаствовать.? ПОМНЮ КУБОК МИРА. 24 СТРАНЫ были.
раф_тинг от слова РАФ, неужели эти микроавтобусы сохранились и на них гонять будут? Картинку вверху неудачно поместили, надо было РАФ-977