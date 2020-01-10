В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на трассе Барнаул – Бийск

Подробности о столкновении автомобилей "Лада" и Toyota у села Б. Ключи на трассе Барнаул – Бийск рассказали в ГИБДД.
ДТП произошло на 227-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" около 9:40. Водитель "Лады" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой. От полученных травм он погиб на месте. Водитель автомобиля Toyota получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
"В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее об аварии сообщали очевидцы в социальных сетях. Они рассказали, что "Приора" резко выехала из-за грузовика.
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