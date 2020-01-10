Плюс два. Долларовых миллиардеров в России стало больше

Основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами благодаря продаже фирмы американскому венчурному фонду Insight Partners.
Как сообщает Forbes, сумма сделки составляет 5 млрд долларов. Ожидается, что процесс покупки компании завершится в первом квартале 2020 года. После этого Тимашев и Баронов должны покинуть совет директоров.
Добавим, что Veeam Software существует с 2006 года. Компания специализируется на разработке программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред.
Комментарии
я сейчас должен возгордиться за свою страну?
А нищих стало более меньше или как?!
10.01.2020 12:45
- гость -
А чем гордится? Что РФ на всё плевать, а США нет? Сомнительный повод для гордости. А так молодцы конечно, не попали под жернова путинских силовиков, смогли заработать.
Если в одном месте прибывает, то в другом убывает... Кровососов стало больше...
10.01.2020 12:52 АБОРИГЕН
@не попали под жернова путинских силовиков, смогли заработать.@
так это так можно заподозрить что путинские силовики не мешают тем кто более-менее честно зарабатывает свои миллиарды, типа как Билл Гейтс, и прессуют тех кто совсем "грубит" и борзеет
10.01.2020 13:03
М
Мешали бы да руки коротки, юрисдикция не та.
Ура! Средний доход россиян подет вверх.
10.01.2020 13:03
М
Мешали бы да руки коротки, юрисдикция не та.
Так можно заподозрить, что Путин предоставляет право зарабатывать всем честным бизнесменам с нужной юрисдикцией. Так и свободу бизнеса и выгоду иностранных инвесторов можно заподозрить
Неужели в России можно честно зарабатывать миллиарды, как эти два честных бизнесмена?
Может и до нас очередь дойдет.. скоро.миллионерами станем...
Примерно так думали многие во времена перестройки, когда крушили СССР...
Ну вот, тот нечастый случай, когда виртуальное превратилось в полне себе материальное.Причем возможно без криминала.
Жаль, что виртуальным хлебом сыт не будешь.
Veeam Software — частная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V[2][3]. Основана в 2006 году российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Штаб-квартира компании находится в городе Бар, Швейцария.
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Да о чём вы все говорите? Разве Швейцария находится в составе России?
14:12
механик
Вы не механик, вы скорее всего дремучий советский сантехник.